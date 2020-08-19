Астроном объяснил происхождение неизвестных объектов, которые заснял космонавт с МКС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт предположил, что неизвестные объекты, которые заснял на МКС космонавт Иван Вагнер, могут быть отблесками иллюминатора или спутников Илона Маска. Об этом пишет пресс-служба Института космических исследований РАН .

Неизвестные объекты, о которых идет речь, космонавт Иван Вагнер заметил во время съемки полярного сияния над Антарктидой. "На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или...?" – написал Вагнер на своей странице в Twitter.

"Полный ответ на такой вопрос, конечно, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. Но сразу можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, – это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка", – рассказал Эйсмонт.

Второе, более интересное, объяснение – это отблески от спутников Starlink Илона Маска, добавил ученый. "Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отражённый от спутников, попал в камеру", – пояснил он. Но для того, чтобы подтвердить любую из гипотез, астроному нужны дополнительные расчеты.