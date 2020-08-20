На МКС произошла утечка воздуха. Экипаж станции изолируется в российском модуле

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

По информации источника ТАСС, приборы на российском сегменте МКС зафиксировали наличие утечки воздуха на МКС.

"По данным ГОГУ РС МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, данная процедура "отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента Международной космической станции". Во время пребывания в течение трех дней "на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ".

Как отмечается, экипаж работает над поиском места утечки воздуха на станции. Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание микрометеорита, добавил источник.

В Роскосмосе уточнили, что жизни российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые сейчас находятся на борту МКС, ничего не угрожает. "Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - отметили в госкорпорации.