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NASA: возросший уровень утечки воздуха на МКС пока не опасен для экипажа и станции

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Возросший уровень утечки воздуха, зафиксированный на Международной космической станции (МКС), пока не представляет опасности для экипажа. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - отмечается в тексте. "Тест должен установить, в каком модуле наблюдается более высокий, чем обычно, уровень утечки", - подчеркивается в заявлении.

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США
На МКС произошла утечка воздуха. Экипаж станции изолируется в российском модуле
По информации источника, одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора
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