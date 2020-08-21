Роскосмос объявил конкурс на создание эскизного проекта многоразовой ракеты "Амур"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" объявила конкурс на создание космического ракетного комплекса (КРК) с ракетой-носителем "Амур" на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок в пятницу.

"Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе. Эскизный проект", - говорится в техническом задании корпорации.

Опытно-конструкторская работа, согласно опубликованным материалам, будет называться "Амур-СПГ", сама ракета - "Амур". Срок подготовки эскизного проекта - до 21 декабря текущего года, начальная стоимость тендера - 407 млн руб.

Запуск ракеты будет стоить $22 млн

Себестоимость запуска новой российской метановой ракеты-носителя будет составлять $22 млн.

"Стоимость пусковой услуги, включая стоимость серийной PH "Амур", головного обтекателя, разгонного блока, работ по организации пусковой услуги и адаптации полезной нагрузки для всех сочетаний сценариев пуска, не должна превышать: <...> в конфигурации с повторным (до 10 раз) использованием блока первой ступени и без разгонного блока - $22 млн", - говорится в техническом задании корпорации.

В материалах уточняется, что себестоимость запуска ракеты "Амур" без посадки блока первой ступени и ее повторного использования и без применения разгонного блока, который позволяет выводить спутники, например, на геостационарную орбиту, должна составлять не более $30 млн. Без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком - не более $35 млн.

Отмечается, что стоимость пусковой услуги новой ракеты является приоритетным моментом при ее разработке. Создание коммерческой ракеты под заданную стоимость запуска ведется впервые в отечественном ракетостроении.

О ракете

Ракета "Амур" будет двухступенчатой, ее первая ступень сможет использоваться как в многоразовом, так и в одноразовом варианте. Носитель сможет выводить на орбиту до 12 тонн нагрузки на опорную орбиту без спасения первой ступени и 9,5 тонн с многоразовой ступенью (масса выводимого груза снижается в основном из-за наличия посадочного оборудования - прим. ТАСС). Минимальное число запусков для возвращаемого варианта первой ступени, согласно техзаданию, составляет 10. В новой ракете будет при необходимости использоваться разгонный блок "Фрегат" из состава ракет-носителей серии "Союз".

В конце июня этого года источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что госкорпорация "Роскосмос" утвердила техническое задание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде в качестве топлива. Источник уточнял, что контракт на этап проектирования планируется подписать в ближайшие месяцы.