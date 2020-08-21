На космодроме Восточный построят еще один стартовый стол под метановую ракету

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роскосмос планирует построить отдельный стартовый стол на космодроме Восточный (Амурская обл. - прим. ТАСС) для запусков новой ракеты "Амур" на сжиженном природном газе с возвращаемой первой ступенью. Об этом говорится в пятницу в опубликованной на сайте госзакупок тендерной документации на новую ракету.

В техзадании на ракету отмечается, что на Восточном под метановую ракету построят новый технический комплекс для обслуживания самого носителя и новый стартовый стол. При этом для работы с космическими аппаратами, которые будет выводить ракета, и головными частями ракеты будут использоваться уже имеющиеся на космодроме технические комплексы для ракет "Союз-2". Предполагается, что стартовый стол "Амура" должен обеспечивать до 15 пусков в год.

Первая ступень "Амура" будет садиться на наземные спецплощадки

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя будет совершать посадку на наземные спецплощадки, расположенные в районе стартового комплекса или по ходу трассы полета.

"Многократное использование блока первой ступени PH "Амур" должно обеспечиваться системой динамической посадки в район посадки по трассе полета на подготовленную площадку или в район старта, с последующим его возвратом на техническую позицию и подготовкой к повторному пуску", - отмечается в материалах.

Динамическая посадка предполагает, что первая ступень ракеты после отделения от второй ступени спускается в плотные слои атмосферы, где тормозится за счет второго включения двигателей. Непосредственно при посадке из ступени выдвигаются опоры и ее двигатели срабатывают в третий раз для мягкого приземления.

После возвращения ступень должна быть перевезена на технический комплекс космодрома Восточный, где будут проводиться работы по подготовке к ее использованию в составе следующей ракеты "Амур". Двигатели ступени будут работать на двухкомпонентном топливе из метана и кислорода. Одним из выгодных преимуществ метана является низкое сажеобразование при горении, что особенно критично для многоразовых ступеней, так как позволяет проводить меньше регламентных работ по очистке двигателя после посадки.

Себестоимость запуска ракеты "Амур" должна составлять с учетом многоразового применения первой ступени не более $22 млн.

О ракете

Ракета "Амур" будет двухступенчатой, ее первая ступень сможет использоваться как в многоразовом, так и в одноразовом варианте. Носитель сможет выводить на орбиту до 12 тонн нагрузки на опорную орбиту без спасения первой ступени и 9,5 тонн с многоразовой ступенью (масса выводимого груза снижается в основном из-за наличия посадочного оборудования - прим. ТАСС). Минимальное число запусков для возвращаемого варианта первой ступени, согласно техзаданию, составляет 10. В новой ракете будет при необходимости использоваться разгонный блок "Фрегат" из состава ракет-носителей серии "Союз".

В конце июня этого года источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что госкорпорация "Роскосмос" утвердила техническое задание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде в качестве топлива. Источник уточнял, что контракт на этап проектирования планируется подписать в ближайшие месяцы.

В настоящее время на Восточном действует стартовый стол под ракеты серии "Союз-2", а также строится старт под тяжелую ракету "Ангара". В перспективе планируется строительство еще одного старта для сверхтяжелой ракеты.