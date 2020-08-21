Космонавт Волков полагает, что астронавт NASA будет спать на потолке или стене на МКС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Астронавт NASA Крис Кэссиди, которому пришлось временно покинуть американскую часть МКС из-за утечки воздуха, будет на российском сегменте гостем, поэтому спать ему придется на потолке или на стене. Такое мнение высказал в пятницу российский космонавт, Герой России Сергей Волков, который совершил три полета на станцию.

"Там [в модуле "Звезда"] есть возможность принять горячую пищу, есть возможность отдохнуть, как минимум у россиян точно отдельные каюты, потому что они в них спят, ну а американец, значит, будет в роли гостя, который будет спать где-нибудь на потолке или на стенке", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Волков напомнил, что в модуле "Звезда" есть все, чтобы экипаж чувствовал себя относительно комфортно. Космонавт добавил, что во время его полета на МКС во время пересменки в модуле жили шесть человек в течение десяти дней. "В советское время на "Мире" размер основного модуля был такой же, там доходило до девяти человек одновременно, и они жили в течение месяца", - отметил он.

Волков пришел в отряд космонавтов 28 июля 1997 года, в феврале 2017 года покинул его по собственному желанию, в том же году он был назначен на должность ведущего специалиста отряда Центра подготовки космонавтов.

В четверг источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж Международной космической станции ведет работу по локализации места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа". Он уточнил, что специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление.

В Роскосмосе заявили ТАСС, что экипаж Международной космической станции в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента. Как уточнили в госкорпорации, во время пребывания в течение трех дней "на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ".