В Роскосмосе заявили о нормальном давлении в российских модулях МКС после утечки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Давление в российском сегменте МКС по-прежнему нормальное, несмотря на обнаруженную в четверг на станции утечку воздуха. Как сообщили в пятницу ТАСС в Роскосмосе, люки в модули РФ закрыты.

"Для обеспечения работы закрыты люки в российский модуль МИМ-1, в российский модуль СО-1 ("Пирс") и пристыкованный к нему транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, "согласно данным полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остается нормальным".

Сейчас на МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки воздуха относительно среднестатистической штатной за сутки. "Работы на станции проводятся в плановом порядке и согласованы со всеми международными партнерами заранее", - подчеркнули в Роскосмосе.

Утечка на МКС

В четверг источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж Международной космической станции ведет работу по локализации места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа". Он уточнил, что специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление.

В Роскосмосе заявили ТАСС, что экипаж Международной космической станции в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента. Как уточнили в госкорпорации, во время пребывания в течение трех дней "на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ".

В свою очередь в NASA сообщили, что утечка воздуха, зафиксированная на Международной космической станции, пока не представляет опасности для ее экипажа. Американское ведомство отметило, что небольшая утечка воздуха на МКС происходит постоянно, из-за чего периодически производится восстановление нормального уровня давления. В сентябре 2019 года был зафиксирован несколько повышенный уровень такой утечки, "поэтому экипаж разрабатывает план того, как изолировать, выявить и потенциально ликвидировать ее источник", указывается в заявлении.

На борту МКС работает экипаж в составе астронавта NASA Криса Кэссиди и российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.