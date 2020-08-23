Пуски с космодрома Восточный возобновятся в конце 2020 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) планирует возобновить пуски с космодрома Восточный в конце года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦЭНКИ в преддверии форума "Армия-2020".

"Проведение пусков планируем возобновить в конце года", - отметили в пресс-службе. В ЦЭНКИ уточнили, что в августе на космодроме Восточный завершится годовое техническое обслуживание наземного технологического оборудования.

Предыдущий пуск оттуда состоялся в 2019 году. "Перерыв в проведении запусков не влияет на готовность наземного технологического оборудования космодрома к их проведению", - пояснили в пресс-службе.

В ЦЭНКИ подчеркнули, что четко выстроенная система эксплуатации наземной инфраструктуры Восточного позволяет поддерживать технологическое оборудование космического ракетного комплекса "Союз-2" в полной готовности.

В августе в пресс-службе Ракетно-космического центра "Прогресс" (г. Самара) сообщили ТАСС, что рассчитывают на возобновление пусков по программе OneWeb в IV квартале текущего года.

OneWeb сейчас располагает 74 спутниками на низкой стационарной орбите и планирует запустить сотни других. Однако в марте британская компания вынуждена была подать заявление о банкротстве и реорганизации после того, как не смогла получить около $2 млрд от группы инвесторов, включая японский SoftBank. В апреле OneWeb обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере £500 млн (около $645 млн) в рамках более широкого пакета финансирования на сумму в $2,2 млрд от частных инвесторов. Однако Лондон отказал компании, а сейчас принял решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb.