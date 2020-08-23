Техпроектирование сверхтяжелой ракеты в РФ завершится в октябре 2021 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Окончание технического проектирования российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК) запланировано на осень 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2020".

"В настоящее время ведется процесс согласования с головным разработчиком (ПАО "РКК "Энергия") требований технического задания на технический проект РН СТК, в соответствии с которым окончание работ запланировано на октябрь 2021 года", - отметили в пресс-службе.

Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса в конце марта 2018 года. Как сообщал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием.

Ранее Рогозин в интервью ТАСС сказал, что в декабре 2019 года научно-технический совет Роскосмоса в целом одобрил эскизный проект сверхтяжа, однако "есть несколько десятков замечаний", которые имеют рабочий характер и будут доработаны в процессе создания технического облика.

Согласно федеральной целевой программе, первый запуск "Енисея" должен быть выполнен в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту.