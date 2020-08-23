Российские специалисты готовы вылететь на космодром Куру в августе для подготовки к пуску

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты АО "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) готовы вылететь на космодром Куру во Французской Гвиане в августе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации в преддверии форума "Армия-2020".

"Наши специалисты готовы отправиться на космодром для подготовки стартового комплекса уже в августе", - сказали в пресс-службе.

В ЦЭНКИ напомнили, что сам пуск предварительно запланирован на октябрь.

В июле Германский авиационно-космический центр сообщил, что запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру, который должен был состояться 6 марта, теперь запланирован на 16 октября. В марте старт был отложен из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат". Предварительно речь шла о переносе запуска на первую декаду апреля.

В середине марта из-за распространения коронавируса во Французской Гвиане все работы на космодроме Куру были приостановлены, в результате чего запуск был отложен на более поздний срок.