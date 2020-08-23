Центр им. Хруничева впервые представил макет ракеты "Рокот-М" на форуме "Армия-2020"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Макет модернизированной конверсионной ракеты "Рокот-М" впервые представлен в рамках форума "Армия-2020".

Макет расположен на стенде Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос). Там же представлены ракеты-носители "Протон-М", "Ангара-А5", "Ангара-1.2" и другие.

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Рокот") Алексей Варочко сообщал, что ракета-носитель "Рокот-М" может быть запущена в 2022 году. По его словам, специалисты завершили техническое проектирование ракеты, которая получит отечественную систему управления вместо украинской, устанавливавшейся на предыдущую версию носителя.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" была создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего в рамках проекта "Рокот" с украинской системой управления Центром им. М. В. Хруничева была изготовлена и запущена 31 ракета. Последний старт базовой версии "Рокота" состоялся 27 декабря 2019 года с Плесецка. В связи с завершением эксплуатации базовой версии носителя было принято решение продолжить производство этой ракеты в модернизированном варианте. Проект будет называться "Рокот-М", в нем будет российская система управления.