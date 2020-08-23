Центр им. Хруничева подтвердил доставку "Ангары" на космодром Плесецк

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Ангара" доставлена на космодром Плесецк, уже происходит ее выгрузка. Об этом в воскресенье сообщил заместитель генерального директора Центра им М. В. Хруничева (производитель ракеты) Денис Денискин на форуме "Армия - 2020".

Ранее источник сообщил ТАСС, что ракета-носитель "Ангара" доставлена на днях на космодром Плесецк.

"Без замечаний прошла транспортировка, изделие сейчас выгружается", - сказал Денискин в эфире телеканала "Звезда".

В ночь на 14 августа тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк с территории Центра им. М. В. Хруничева. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета должна прибыть на северный космодром для подготовки к летным испытаниям 17 августа.

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" могут возобновиться осенью 2020 года. Позднее глава Роскосмоса уточнял, что "Ангара" будет передана военным в июле.

О ракете

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.