РКЦ "Прогресс" приступил к работе над ракетой-носителем "Союз-6"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (г. Самара) вместе с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" определяет облик ракеты-носителя "Союз-6". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия на форуме "Армия".

"В текущем году АО "РКЦ "Прогресс" привлекается к разработке материалов научно-технического отчета по РН "Союз-6", облик ракеты-носителя определяется совместно с головным разработчиком - ПАО "РКК "Энергия", - отметили в РКЦ.

В пресс-службе пояснили, что эскизное проектирование запланировано по итогам рассмотрения в Роскосмосе научно-технического отчета по космическому ракетному комплексу с ракетой-носителем "Союз-6".

Роскосмос планирует создать "Союз-6" на базе "Союза-5", начало летных испытаний нового носителя на Байконуре запланировано на 2025 год. Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что новая российская ракета-носитель "Союз-6" может получить название "Амур". По его словам, новую ракету могут испытать на первой стартовой площадке космодрома Байконур ("Гагаринский старт").

В январе гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что предприятие может в этом году может начать работу над эскизным проектом "Союза-6".