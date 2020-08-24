На Байконуре стартовали электроиспытания модуля "Наука" для МКС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Электроиспытания многофункционального лабораторного модуля "Наука", который в 2021 году Роскосмос планирует запустить к МКС, стартовали на космодроме Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе в понедельник.

"Специалисты филиала Ракетно-космической корпорации "Энергия" на Байконуре приступили к заключительным электроиспытаниям оборудования Многофункционального лабораторного модуля "Наука", прибывшего на днях на этот космодром", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Замгендиректора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов ранее рассказал, что перед запуском модуль пройдет цикл испытаний на Байконуре. Вся подготовка к пуску на космодроме займет девять месяцев. В частности цикл электроиспытаний вместе с подготовкой составит порядка шести месяцев. Еще три месяца уйдет на непосредственную подготовку к запуску, включая обеспечение микробиологической защиты, заправку и другие операции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС планируется осуществить в апреле 2021 года. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.