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Второй запуск "Ангары" состоится с Плесецка в ноябре

Ранее на космодроме началась подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Второй запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится в ноябре этого года. Об этом сообщил замгендиректора Центра им М.В. Хруничева Денис Денискин.

"Все сделано в обеспечение запуска [ракеты "Ангара"] в ноябре", - сказан Денискин.

23 августа в Роскосмосе сообщили, что подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" стартовала на космодроме Плесецк. Как уточнили в госкорпорации, сейчас проходит разгрузка модулей ракеты из железнодорожного состава.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

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