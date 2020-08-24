Второй запуск "Ангары" состоится с Плесецка в ноябре

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Второй запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится в ноябре этого года. Об этом сообщил замгендиректора Центра им М.В. Хруничева Денис Денискин.

"Все сделано в обеспечение запуска [ракеты "Ангара"] в ноябре", - сказан Денискин.

23 августа в Роскосмосе сообщили, что подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" стартовала на космодроме Плесецк. Как уточнили в госкорпорации, сейчас проходит разгрузка модулей ракеты из железнодорожного состава.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.