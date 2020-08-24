Рогозин сообщил, что доля гражданской продукции Роскосмоса составляет 54%

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Доля гражданской продукции в общем объеме производства Роскосмоса составляет 54%. Об этом сообщил в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"На сегодняшний день, если говорить о количестве гражданской продукции, выпускаемой Роскосмосом, то это 54% уже сейчас с учетом ракет космического назначения, орбитальных группировок социально-экономического назначения. Здесь мы видим колоссальные перспективы и именно движение туда, где другие отрасли нашей промышленности испытывают нагрузки, связанные с искусственным ограничением", - сказал он, выступая на пленарном заседании на форуме "Армия-2020".

Новые направления деятельности для Роскосмоса - энергетика, медицина, транспорт, системы управления, для развития беспилотного транспорта. "В этой части мы видим колоссальные возможности", - отметил Рогозин.

За последние три года производство гражданской продукции на Воронежском механическом заводе выросло в пять раз. Сегодня "Московский институт теплотехники" (производитель твердотоплевных боевых ракетных комплексов) специализируется на новых направлениях - система георазрыва пласта, которая позволяет увеличить эффективность добычи нефти, оборудование для опреснения воды.