Роскосмос и Пермский край договорились о сотрудничестве

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Пермский край подписали в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020" соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили журналистам.

"Мероприятия по реализации соглашения направлены на расширение взаимодействия сторон по таким направлениям, как разработка проектов в области использования результатов космической деятельности, развитие инновационной деятельности, научного, технического, производственного и кадрового потенциала организаций госкорпорации, расположенных на территории Пермского края", - отметили в Роскосмосе.

Со стороны госкорпорации документ подписал ее гендиректор Дмитрий Рогозин, а со стороны региона - врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Предполагается, что в рамках сотрудничества стороны будут развивать также социальную и транспортную инфраструктуру, совместно реализовывать научные и образовательные проекты.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".