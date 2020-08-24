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Специалисты пришли к выводу, что все проверяемые модули МКС герметичны

Изоляция экипажа МКС в российских модулях завершится 25 августа в 11:00 мск

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Изоляция членов экипажа МКС на российских модулях завершится во вторник в 11:00 мск. Специалисты считают, что все проверяемые модули герметичны. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Роскосмосе.

"По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров принято решение об открытии люков 25.08.2020 в 11:00 по московскому времени", - отметили в госкорпорации.

Как подчеркнули в Роскосмосе, участники совещания констатировали герметичность всех проверяемых модулей станции.

 

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