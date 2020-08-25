На МКС продолжают попытки локализовать микроутечку воздуха

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты продолжают попытки локализовать микроутечку воздуха на Международной космической станции (МКС), ее экипаж будет находиться в российском сегменте орбитального комплекса до утра вторника. Об этом сообщили в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В нем отмечается, что члены экипажа "проведут еще один день в российском сегменте МКС". Как констатировали в ведомстве, "центры управления полетами продолжают сегодня работу по локализации места утечки воздуха". В NASA отметили, что люки на станции останутся задраены "до утра вторника, чтобы дать специалистам на Земле больше времени на сбор информации и отслеживание данных о давлении в каждом модуле". Точное время открытия люков не указано.

Представители американского космического ведомства подчеркнули, что угрозы для экипажа нет.

В Роскосмосе ранее сообщили, что изоляция членов экипажа МКС на российских модулях завершится во вторник в 11:00 мск.