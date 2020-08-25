Рогозин: кооперация по восстановлению "Морского старта" должна определиться на этой неделе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Кооперация государственных и частных структур, которые займутся восстановлением проекта "Морской старт", должна определиться на этой неделе. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как сообщил в понедельник журналистам на форуме "Армия-2020" вице-премьер РФ Юрий Борисов, на восстановление плавучего космодрома "Морской старт", находящегося в приморском порту Славянка, потребуется около 35 млрд рублей.

По словам Рогозина, сейчас ведутся переговоры о том, каким образом будут выстроены отношения между партнерами при создании эксплуатирующей компании. Эта компания должна взять на себя как дооборудование "Морского старта" аппаратурой, которая была снята американцами с пусковой платформы и командного судна, так и создание береговой инфраструктуры.

"Государство готово протянуть руку. Состав кооперации, я надеюсь, будет определен на нынешней неделе. Я думаю, что это будет новая эксплуатирующая компания-оператор, создаваемая в рамках государственно-частного партнерства", - сказал Рогозин.

Как уточнил Рогозин, владелец компании S7 Владислав Филев по-прежнему оплачивает нахождение командного судна и плавучей платформы в порту Славянка, все системы командного судна и плавучей платформы-космодрома поддерживаются в нормальном состоянии. "Мы понимаем, что сама компания S7, которая смогла выкупить и переместить платформу к российскому берегу, в условиях пандемии как любой пострадавший авиаперевозчик испытывает колоссальные трудности", - добавил он.

О "Морском старте"

Плавучий космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит".

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной этого года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey прибыла в порт 30 марта.