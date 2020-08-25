Рогозин сообщил о стабилизации давления на МКС после регламентных работ в сегменте США

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Давление на Международной космической станции (МКС), падение которого было ранее зафиксировано приборами РФ, стабилизировалось после регламентных работ в американском сегменте станции. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Проблема устранена. Российско-американский экипаж будет работать как обычно со всеми модулями станции и покинет свою временную изоляцию в российском сегменте. Еще раз хочу сказать, что выявленное российскими приборами падение давления было минимальным и угрозы работе станции не представляло. После завершения регламентных работ в американском сегменте МКС давление полностью стабилизировалось", - сказал Рогозин.

Он добавил, что реакция экипажа и ЦУПов на изменение давления была совершенно оправдана. "Космонавты изолировались в российском сегменте именно потому, что транспортный пилотируемый корабль "Союз МС", на котором экипаж прибыл на станцию, пристыкован к одному из модулей нашей части МКС. Таковы правила", - сказал глава Роскосмоса.

Как сообщили в понедельник в Роскосмосе, изоляция членов экипажа МКС на российских модулях завершится во вторник в 11:00 мск. Специалисты считают, что все проверяемые модули герметичны.

19 августа источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж Международной космической станции ведет работу по локализации места утечки воздуха. В Роскосмосе тогда заявили ТАСС, что экипаж МКС в полном составе перешел в модуль "Звезда" на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента.