Плавучий космодром "Морской старт" могут восстановить к 2023-2024 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Восстановление плавучего космодрома "Морской старт" может завершиться на рубеже 2023-2024 годов. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это и восстановление самого "Морского старта", и создание нового носителя "Союз-5", и создание самого оператора. Если все эти компоненты сойдутся, я думаю, что на рубеже 2023-2024 года мы получим новый плавучий космодром и сумеем осуществлять конкурентоспособные запуски российских ракетоносителей", - сказал он.

Ранее Борисов уточнял, что проект восстановления потребует порядка 35 млрд рублей.

Плавучий космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года, с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.