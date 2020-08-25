Первый летный образец ракеты-носителя "Союз-5" планируют создать в 2022-2023 году

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Первый летный образец перспективной ракеты-носителя "Союз-5", которую планируется использовать для запусков с космодрома Байконур в рамках проекта "Байтерек" и с плавучего космодрома "Морской старт", будет изготовлен в конце 2022 - начале 2023 года. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (предприятие-изготовитель ракет "Союз") Дмитрий Баранов.

"Сейчас идет изготовление испытательных образцов. Первый летный [образец] - конец 2022 года - начало 2023 года", - сказал Баранов.