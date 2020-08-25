Марсианский зонд "Тяньвэнь-1" начал проверку научных инструментов

ТАСС, 25 августа. Китайский зонд "Тяньвэнь-1" удалился на 10 млн км от Земли и начал тестировать научные инструменты орбитального аппарата, которые предназначены для поиска следов древнего магнитного поля Марса и изучения химического состава его горных пород. Об этом пишет Space.com со ссылкой на Государственное космическое управление КНР.

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"Пока все работает в штатном режиме. Мы продолжаем отслеживать изменения состояния аппарата. Мы будем периодически проводить подобные проверки по мере сближения с Марсом", – рассказал научный руководитель миссии "Тяньвэнь-1" Чуан Ван.

В частности, инженеры начали проверку магнетометра, спектрометра и камер, которые установлены на борту орбитальной платформы "Тяньвэнь-1". После того, как марсоход сядет на поверхность планеты, она продолжит работу на орбите Марса в качестве узла системы межпланетной связи.

"Тяньвэнь-1" запустили 23 июля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (CZ-5) с космодрома Вэньчан. К Марсу зонд должен приблизиться примерно через семь месяцев.

В общей сложности "Тяньвэнь-1" должен проработать на орбите Марса почти три месяца. После этого от него должна отделиться посадочная платформа, которая совершит посадку на равнине Утопия – крупнейшего ударного кратера Солнечной системы. После проверки всех систем на поверхности планеты марсоход покинет платформу и начнет изучение Марса.

Среди научных целей миссии – исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты.