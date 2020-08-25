Астрономы зафиксировали мощную вспышку на "спокойном" красном карлике

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Американские планетологи зафиксировали вспышку на поверхности предположительно спокойного красного карлика GJ 887, близкой к нам звезды в созвездии Южной Рыбы, у которой недавно были найдены сразу несколько землеподобных планет. Это значительно снижает шансы на обитаемость этой звездной системы, сообщила во вторник пресс-служба университета штата Аризона со ссылкой на статью в журнале Research Notes of the AAS.

"Нам удалось показать, что наблюдения за звездами в оптической части диапазона далеко не всегда раскрывают их потенциальную опасность для жизни. Полноценная оценка обстановки на этих планетах может быть получена только при наблюдениях за ними в ультрафиолетовом диапазоне", - заявила Евгения Школьник, доцент университета штата Аризона в Темпе (США), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние десять лет астрономы открыли свыше 4 тыс. планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков которых находятся в так называемой "зоне жизни" и могут быть обитаемыми. Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

Многие астрономы считают, что почти все подобные миры не будут способны поддерживать жизнь по двум причинам. Во-первых, значительная часть планет, открытых у красных карликов и прочих небольших звезд, постоянно смотрят на светило одной стороной, что порождает вечный день на одной их стороне, и вечную ночь - на противоположной.

Во-вторых, многие красные карлики отличаются крайне беспокойным характером, так как на их поверхности постоянно происходят вспышки, способные уничтожить атмосферу близлежащих к ним планет. По этой причине открытия планет и звезд, для которых обе этих опасных черты не свойственны, привлекают особое внимание астрономов.

Ультрафиолетовая угроза для жизни

Ярким примером подобных светил, как отмечают Школьник и ее коллеги, считается звездная система GJ 887, расположенная в созвездии Южной Рыбы на расстоянии в 11 световых лет от Земли. Недавно астрономы обнаружили сразу две землеподобных планеты, расположенных близко к красному карлику, а также нашли намеки на существование третьего мира внутри так называемой "зоны жизни".

Эта звезда, как на то указывали длительные наблюдения при помощи орбитального телескопа TESS, отличается необычно спокойным характером, что значительно повышает вероятность на существование жизни на третьей планете. Школьник и ее коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, повторно изучив GJ 887 при помощи Hubble.

Данный космический телескоп, как объясняют ученые, способен получать детальные фотографии этой звезды не только в оптическом диапазоне, как это делает TESS, но и в ультрафиолетовой части спектра, где вспышки на поверхности красных карликов видны значительно лучше.

Собрав и проанализировав архивные снимки GJ 887, полученные Hubble в разные годы работы на орбите, ученые обнаружили, что вспышки в ультрафиолетовом диапазоне, эквивалентные по силе самым мощным всплескам солнечной активности, происходят на поверхности данного "спокойного" красного карлика фактически каждый час. Это ставит под сомнение не только существование жизни на планетах GJ 887, но и то, что они обладают атмосферой.

Подобную особенность красных карликов, как считают астрономы, необходимо учитывать при наблюдениях за экзопланетами и оценке их жизнеспособности. Пока возможности астрономов в этом отношении очень ограничены, так как с Земли подобные замеры проводить невозможно из-за того, что ультрафиолетовое излучение поглощается озоном и парами воды в атмосфере.

По этой причине Школьник и ее коллеги разрабатывают специализированный микроспутник SPARCS, который будет следить за ультрафиолетовыми вспышками на поверхности красных карликов после его вывода в космос в следующем году. Собранные им данные позволят астрономам впервые оценить то, как часто происходят подобные вспышки, что критически важно для оценки обитаемости нашей Галактики, заключают исследователи.