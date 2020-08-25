Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет корабля Starliner компании Boeing может состояться летом будущего года, а второй - зимой. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель компании Джош Баррет.

"Мы успешно продвигаемся к осуществлению второго непилотируемого полета, который может состояться в конце нынешнего года или в январе, в зависимости от выполнения отдельных этапов в том, что касается разработки компьютерных программ и испытаний оборудования, - сообщил он. - После второго испытательного полета Boeing и NASA осуществят первый пилотируемый полет корабля Starliner летом 2021 года, а первый полет после получения кораблем летного сертификата предварительно запланирован на зиму".

По его словам, в первом пилотируемом полете корабля на борту будут участвовать астронавты Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк, а второй полет совершит экипаж в составе Суни Уильямс, Джоша Кассады и Дженет Эппс.

Starliner имеет массу 13 тонн, он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Впервые он был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок была отменена. Одной из причин был признан сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.