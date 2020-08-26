Соглашение о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре подпишут в конце 2020 года

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. РФ, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты планируют подписать межправительственное соглашение о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре в конце 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ЦЭНКИ" (входит в Роскосмос) на форуме "Армия-2020".

"Для создания правовой основы реализации столь крупного проекта разработан и на сегодняшний день находится на согласовании в государственных органах сторон проект соответствующего межправительственного соглашения", - отметили в ЦЭНКИ, добавив, что подписание документа ожидается "по завершении необходимых юридических процедур в конце 2020 года".

Для модернизации будет создано совместное предприятие. Проект будет финансироваться тремя странами-участницами в равных долях. В результате модернизации Россия получит резервную пусковую установку, а Казахстан и ОАЭ - возможность выводить на орбиту космические аппараты.

Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что общая сумма затрат по проекту модернизации "Гагаринского старта" составит $87 млн - по $29 млн от каждой из трех сторон. До модернизации со стартовой площадки запускалась ракета-носитель "Союз-ФГ", а после модернизации планируется запускать ракету-носитель "Союз-2" и ее модифицированные версии.