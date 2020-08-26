Директор NASA заявил, что женщина-астронавт вскоре может ступить на поверхность Луны

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Программа NASA по исследованию Луны Artemis ("Артемида") открывает возможность для того, чтобы всего через несколько лет женщина-астронавт могла ступить на поверхность Луны. Об этом заявил в среду директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в ходе видеоконференции, посвященной роли женщин в космических исследованиях.

"Высадка на Луне к 2024 году астронавтов - женщин и мужчин - зависит от того, удастся ли нам вдохновить всех американцев для достижения этой цели", - отметил он, продемонстрировав при этом эмблему программы "Артемида", выполненную в пурпурно-золотистых тонах. Он напомнил, что именно эти цвета использовали в начале прошлого века активистки движения за права женщин.

"Наша программа исследований Луны основана на вкладе женщин-первопроходцев в исследовании космоса, - продолжал он. - Мы отдаем дань уважения тем женщинам - сотрудницам NASA, кто совершил полеты в космос, а также будущим исследовательницам".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.