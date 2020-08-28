"Главкосмос" завершил проверку российского оборудования на индийских космических кораблях

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") передала индийским заказчикам результаты исследований, связанных с возможностью использования российского летного оборудования в индийском пилотируемом корабле "Гаганьян". Об этом сообщил ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Российская сторона полностью выполнила свои обязательства по данному контракту, провела необходимую оценку для индийских партнеров. В середине августа отчет был получен индийской стороной, ее специалисты в настоящее время изучают его и готовят свои вопросы", - сказал Лоскутов.

По его словам, планируется провести ряд дистанционных встреч технических экспертов с обеих сторон для консультаций по представленным материалам. "Условиями контракта предусматривалась поездка российских специалистов в Индию для презентаций отчета и работы с возможными вопросами у индийских коллег, однако в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции презентация будет проведена удаленно - ожидаем подтверждения такой возможности с индийской стороны", - отметил гендиректор "Главкосмоса".

Контракт на оценку возможностей по использованию российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и обеспечения теплового режима для пилотируемого космического корабля "Гаганьян" ("Небесный корабль") был подписан 25 октября 2019 года. Оценка систем проводилась совместно с российскими специалистами из Ракетно-космической корпорации "Энергия".

1 июля 2019 года Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Перед этим планируется осуществить два запуска индийских кораблей в беспилотном режиме. С февраля 2020 года группа из четырех кандидатов в астронавты из Индии проходит обучение в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.