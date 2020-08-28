Центр им. Хруничева доставит третью "Ангару" на испытания и сборку в Москву в ноябре

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева планирует доставить третью тяжелую "Ангару-А5", которая в 2021 году впервые будет запущена с разгонным блоком "Персей", на финальную сборку из Омска в Москву в ноябре. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Алексей Варочко на форуме "Армия-2020".

"Сейчас из эшелона на космодроме Плесецк идет выгрузка второй "Ангары", после чего железнодорожный состав прибудет на омский ПО "Полет" для транспортировки третьей "Ангары" в Москву", - отметил Варочко.

По словам гендиректора Центра, доставка ракеты-носителя в Москву "ожидается в ноябре", где "Ангара" пройдет финальные испытания и сборку. Через шесть месяцев после этого предприятие планирует доставить ракету на космодром Плесецк.

Сейчас универсальные ракетные модули "Ангары" производятся в Омске, а финальные испытания и сборка - в Москве. В 2023 году начнется серийное изготовление в ПО "Полет".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Следующий пуск тяжелой "Ангары" планируется в ноябре 2020 года. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что третья ракета-носитель "Ангара" впервые будет запущена с разгонным блоком "Персей".