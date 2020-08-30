В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Астероиды из группы Аполлонов в августе 80 раз сближались с Землей. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Роскосмосе.

"Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч километров", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, подавляющее число сближений было зафиксировано с новыми объектами, только 10 объектов обнаружены ранее (в 2007-2018 годах). "После обнаружения рассчитываются орбиты на долгосрочную перспективу и потенциальная опасность для Земли", - пояснили в Роскосмосе.

Астероид 2011 ES4

Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 1 сентября небесное тело, получившее название 2011 ES4, будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км/с.

"Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 [с Землей] была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной", - отметили в Роскосмосе.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 22 до 49 метров.

2011 ES4 был открыт в марте 2011 года. Астрономы относят его к аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы - открытого в 1932 году астероида Аполлон.