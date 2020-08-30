SpaceX перенесла на 1 сентября запуск спутников Starlink из-за непогоды

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX из-за неблагоприятных погодных условий отложила до вторника запланированный на воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двенадцатой по счету группировкой микроспутников Starlink.

"Сегодняшний запуск Starlink отменяется ввиду сложных погодных условий перед полетом. Следующей возможностью пуска будет вторник, 1 сентября, в 09:29 по времени восточного побережья США (16:29 мск)", - сообщила SpaceX в Twitter.

Старт ракеты в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировался в 17:12 мск.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. 11-я была отправлена 18 августа.