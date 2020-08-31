Лукашенко подписал указ о запуске Белгосуниверситетом космического спутника

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о запуске Белорусским государственным университетом (БГУ) второго космического спутника в 2021 году. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Согласно указу, подготовку к запуску спутника будет вести министерство образования, в документе также предусматриваются источники финансирования расходов по реализации проекта. С какого космодрома будет производиться запуск спутника, БелТА не сообщает.

Это второй космический спутник, который выведет на орбиту расположенный в Минске Белорусский государственный университет. Первый такой аппарат этот вуз запустил в октябре 2018 года с китайского космодрома Цзюцюань. Все работы по разработке и производству второго спутника будут выполнены сотрудниками, студентами и аспирантами БГУ. По сравнению с эксплуатируемым в настоящее время спутником он обладает большим потенциалом для проведения экспериментов в области космической физики с использованием материалов и полупроводниковых устройств белорусского производства.

После запуска будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников. Согласно распоряжению, целью проекта является популяризация аэрокосмической отрасли в Белоруссии, повышение качества подготовки специалистов, развитие белорусской научной космической школы, привлечение талантливой молодежи для разработки наукоемких технологий.

Первый белорусский космический аппарат (БКА) дистанционного зондирования Земли был запущен в июле 2012 года с космодрома "Байконур" вместе с российским спутником "Канопус-В". В 2017 году был продлен срок эксплуатации БКА. На орбите также работает белорусский спутник "Белинтерсат-1", запущенный в январе 2016 года с космодрома в Китае. Срок его эксплуатации рассчитан на 15 лет.