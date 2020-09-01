Маск назвал создание постоянной базы самым трудным аспектом в колонизации Марса

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Полет человека на Марс не является главной проблемой, гораздо сложнее создать на поверхности Красной планете базу для постоянного проживания людей. Такое мнение в понедельник высказал американский предприниматель Илон Маск, выступая на видеоконференции, посвященной проблеме полета человека на Марс.

"Добраться до Марса - не главная проблема. Создание самодостаточной базы - трудная задача. Это сложно и тяжело. Высока вероятность гибели, но если у нас это получится, то это будет действительно крупным достижением", - отметил глава компании SpaceX.

"Дайте время, и SpaceX доберется до Марса, но не знаю, сколько времени это займет. Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достигнуть того этапа, когда он будет самодостаточен", - отметил бизнесмен.

Отвечая на вопрос о сложностях отправки человека на Марс, он отметил: "Хочу подчеркнуть, что это очень трудно и опасно, не для слабонервных. Будет тяжело, но будет здорово, если все получится. <...> Для полета на Марс нам нужно много людей, и мы хотим, чтобы это произошло. Это будет довольно рискованное, но интересное приключение".

Ранее 49-летний Маск допустил, что компания не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу - отправить корабль на Марс. Как не раз подчеркивал американский предприниматель, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек.

Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.