Орбиту МКС поднимут на 800 метров 10 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) пройдет 10 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном Роскосмосом во вторник.

"С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 10 сентября запланирована очередная коррекция орбиты МКС", - говорится в сообщении.

Предполагается, что маневр будет осуществлен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к МКС. Они будут включены в 23:32 мск и проработают 225,1 секунды, после чего средняя высота орбиты станции увеличится на 800 метров и составит около 419,6 км над Землей.

В конце июля высота орбиты МКС для октябрьского запуска "Союза" уже была увеличена на 1,1 км.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на 14 октября с космодрома Байконур. В основной состав экипажа входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди.