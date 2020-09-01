"Потенциально опасный астероид" пролетит рядом с Землей 6 сентября

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 121 до 272 метров.

Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 6 сентября небесное тело, получившее название 465824 (2010 FR), будет пролетать мимо Земли на расстоянии 7,4 млн км со скоростью 28 км/сек. NASA классифицировало 465824 (2010 FR) как "потенциально опасный астероид" из-за того, что он достаточно близко подлетит к Земле.

Согласно расчетам, 465824 (2010 FR) совершает полный оборот вокруг Солнца за 1,2 года и относится к группе околоземных астероидов-аполлонов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела этой группы - открытого в 1932 году астероида Аполлон.

К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс.

Как отмечается на сайте NASA, 1 сентября получивший название 2011 ES4 астероид диаметром от 22 до 49 м будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км/сек. ТАСС сообщили в Роскосмосе, что рассчитали орбиту этого небесного тела еще в 2011 году, вероятность столкновения была признана несущественной.

Астероиды из группы аполлонов в августе 80 раз сближались с Землей, рассказали Роскосмосе.