Запуск навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесли на 2021 год

"Глонасс-К2" будет запущен в следующем году. Это опытно-конструкторская работа (ОКР) крайне сложная и ряд бортовой аппаратуры в ходе наземной экспериментальной отработки потребовал доработки. Поэтому мы сдвигаем на следующий год запуск "Глонасса-К2", - сказал Тестоедов.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" будет запущен в 2021 году, а не в 2020 году, как планировалось ранее, в связи с необходимостью доработки бортовой аппаратуры. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева (ИСС, предприятие-изготовитель спутников "Глонасс") Николай Тестоедов.

Николай Тестоедов: ИСС им. Решетнева полностью обеспечено заказами на 2020 год

Он отметил, что перенос запуска никак не отразится на состоянии российской орбитальной группировки.

По словам гендиректора ИСС, сейчас космический аппарат проходит испытания на предприятии. "Это очень многофункциональный аппарат, на котором больше десятка систем. Два прибора спутника потребовали модернизации и отправлены на доработку в кооперацию. Испытания этих систем приостановлены", - уточнил Тестоедов.

Ранее заместитель генерального конструктора ИСС Владимир Халиманович сообщал, что спутник "Глонасс-К2" планируется запустить на орбиту в начале 2020 года. Это должен был быть запуск тестового аппарата.

Другой представитель ИСС Роман Фаткулин ранее сообщал, что предприятие планирует запустить девять навигационных спутников "Глонасс-К" до 2022 года. Он уточнил, что запуски аппаратов "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" будут осуществляться по одиночной схеме выведения с помощью ракет-носителей "Союз-2.1в" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Плесецк. Спутники должны выводиться на целевую круговую орбиту высотой 19140 км. Фаткулин также сообщал, что с 2023 года поддержание орбитальной группировки планируется за счет космических аппаратов нового поколения "Глонасс-К2". Речь идет о серийных аппаратах этого типа.

"Глонасс-К2" - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. "Глонасс-К2" должен стать развитием спутников серии "Глонасс-К", он будет передавать девять навигационных сигналов, масса аппарата составит около 1800 кг.