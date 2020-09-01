Спутник связи "Ангосат-2" запустят в марте 2022 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Спутник связи "Ангосат-2", который создается в интересах Анголы, будет запущен на орбиту в марте 2022 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов.

"Должны запустить спутник в марте 2022 года", - отметил Тестоедов.

По словам гендиректора предприятия, сейчас идет изготовление спутниковой платформы для аппарата. "Самая критическая часть проекта - исполнение полезной нагрузки европейской компании Airbus, поэтому мы установили все необходимые отношения, провели встречи, продолжаем работу и параллельно начали делать новое для "Ангосата" - нашу спутниковую платформу", - подчеркнул он.

Как уточнил Тестоедов, платформа будет создана крайне быстро, используя предыдущие заделы, поскольку у предприятия очень высокая степень унификации. Сейчас работы идут по графику, согласованному с заказчиком.

"Ангосат-2"

Телекоммуникационный спутник "Ангосат-1" был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России, после чего он был признан ангольской стороной неработоспособным.

В то же время в РКК "Энергия" сообщили, что Россия и Ангола договорились о создании спутника связи "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата. Также российская сторона предоставит Анголе частотные ресурсы в С- и Ku-диапазонах для выполнения функции связи, пока будет вестись работа над новым спутником.

В мае в консолидированной финансовой отчетности РКК "Энергия" сообщалось, что работы по созданию и запуску спутника связи "Ангосат-2" для Анголы на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1" переданы "Информационным спутниковым системам" им. М. Ф. Решетнева (ИСС).