Российская компания прорабатывает навигационную систему для Луны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева уже прорабатывают функционал и состав будущей навигационной системы для Луны, в которую войдут минимум 24 космических аппарата и которая обеспечит информацией о местоположении и связью людей и аппаратуру на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор ИСС Николай Тестоедов.

По его словам, в компании "проработали этот вопрос, есть необходимые расчеты".

"Мы пока это все просчитываем - количество аппаратов, баллистику, сколько плоскостей, какой функционал и так далее. Когда скажут, что нужна лунная навигация, она будет обеспечена. Скажут, что нужна связь, тоже будет обеспечена, потому что это будут некие модификации или полные клоны того, что мы делаем для Земли", - сказал Тестоедов.

Гендиректор ИСС добавил, что для Луны, как и для Земли, минимальный состав навигационной системы должен включать 24 космических аппарата, "но этапность лунной навигационной группировки будет определяться этапностью колонизации Луны".

Он уточнил, что, вероятно, спутники навигационной системы у Луны "будут более простые, потому что те, которые для Земли очень многофункциональны".

Россия разрабатывает программу изучения и освоения Луны, которая начнется с запусков автоматических миссий (первой отправится "Луна-2025" в 2021 году). Затем планируются пилотируемые посадочные миссии на Луну, и в перспективе РФ начнет строительство на Южном полюсе естественного спутника своей посещаемой базы.