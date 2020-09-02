Источник: второй в году запуск спутников "Гонец" предварительно запланирован на 16 ноября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Второй запуск спутников связи "Гонец-М", во время которого на орбиту отправятся три аппарата, в 2020 году предварительно планируется в середине ноября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Предварительно запуск стоит на 16 ноября", - отметил собеседник агентства.

Ранее гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева (ИСС) Николай Тестоедов сообщил ТАСС, что РФ в 2020 году запустит не три, а шесть спутников "Гонец-М". По его словам, один пуск запланирован на сентябрь, еще один - на ноябрь.

Первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк состоится 28 сентября в 14:20 мск. На орбиту также будут выведены три аппарата. До этого "Гонцы" запускались на конверсионной ракете-носителе "Рокот".

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.