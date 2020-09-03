Ракета Vega с 53 малыми спутниками стартовала с космодрома во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель Vega с 53 микро- и наноспутниками стартовала в ночь на четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска вела на своем сайте компания-оператор Arianespace.

Это первый полет Vega в этом году и шестой запуск для Arianespace. Ракета в первые часы осуществления программы успешно вывела на орбиту часть из находящихся на ее борту 53 спутников, принадлежащих 21 заказчику из 13 стран. Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.

Изначально старт Vega был запланирован на 18 июня, однако из-за неблагоприятных погодных условий он многократно переносился.