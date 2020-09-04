SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX провела 3 сентября очередные летные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, запуск состоялся на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.

О каких-либо сбоях или возгораниях не сообщается. Компания Илона Маска успешно испытывает Starship второй раз за календарный месяц. Прошлый тестовый полет состоялся 5 августа.

В мае очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 м.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск 31 августа сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году.