В России разработали сверхлегкую обувь для тренировок космонавтов на орбите

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Фарадей" разработала самую легкую в мире обувь для тренировок космонавтов в невесомости. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Мы подготовили обувь для тренировок на орбите. Это специальная облегченная обувь, которая на данный момент - самая легкая из возможной в мире, чтобы не было дополнительной нагрузки (при ее доставке на орбиту - прим. ТАСС)", - отметили в компании.

Как уточнили в "Фарадее", изначально обувь создавалась для спорта высоких достижений, когда "каждый грамм много значит". Такие же требования предъявляются и на орбите. В частности, космонавты смогут использовать обувь во время тренировок на беговой дорожке.

Основную часть времени экипаж Международной космической станции проводит без обуви. Однако во время спортивных занятий на тренажере, например, на беговой дорожке, членам экипажа требуются кроссовки.

Компания "Фарадей" получила лицензию на космическую деятельность в апреле 2012 года. Она изготавливала одежду для космонавтов, а также костюмы для изоляционного эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station).