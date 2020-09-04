Китай запустил пригодный для повторного использования орбитальный модуль

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Китай осуществил в пятницу запуск на орбиту возвращаемого орбитального модуля, который пригоден для повторного использования. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). Космический корабль был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Changzheng-2F.

Экспериментальный модуль проработает некоторое время на орбите, после чего "совершит посадку в заданном районе". Этот полет призван протестировать технологии повторного использования космических аппаратов.

Нынешний запуск стал 14-м по счету для ракет-носителей серии Changzheng-2F. Другие подробности этой миссии не приводятся.