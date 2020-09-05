Специалисты США завершили подготовку зеркала нового орбитального телескопа

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские специалисты завершили подготовку основного зеркала для нового орбитального телескопа Nancy Grace Roman, или просто Roman. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Эта инфракрасная космическая обсерватория названа в честь американского астронома Нэнси-Грейс Роман. Ее принято считать "матерью телескопа Hubble". Роман, долгие годы работавшая в NASA, умерла в декабре 2018 года. Разработку телескопа ведет входящий в структуру NASA Центр космических полетов имени Годдарда, который расположен в окрестностях столицы США - в Гринбелте (штат Мэриленд).

Как заявила в пятницу корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы этого комплекса Клэр Андреоли, точной даты вывода телескопа Roman на орбиту еще нет. NASA ранее уточняло, что этот запуск планируется примерно на 2025 год. "Вы правы насчет того, что NASA планирует запуск [телескопа] Roman в середине 2020-х годов. Других деталей относительно ожидаемой даты запуска пока нет", - сказала Андреоли. По ее словам, "команда [занимающихся проектом специалистов] в настоящее время находится в разгаре работ, направленных на завершение подготовки конструкции телескопа, конструирования и выпуска оборудования запуска, строительства новой системы [обработки] данных, благодаря которой информация, получаемая с аппарата, будет доступна ученым и общественности".

Диаметр главного зеркала телескопа Roman составляет 2,4 м. Его масса благодаря применению новых материалов составляет всего 186 кг (зеркало обсерватории Hubble такого же диаметра в четыре с лишним раза тяжелее). Предполагается, что он будет работать на удалении порядка 1,5 млн км от Земли.

Телескоп Hubble - автоматическая обсерватория, которая была выведена на орбиту Земли в 1990 году. Она позволила ученым получить массу информации об устройстве Вселенной. В настоящее время космическое ведомство США планирует отправить на смену Hubble новый телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба - руководителя американской программы Apollo, позволившей человеку побывать на Луне. Запуск телескопа James Webb неоднократно переносился. Теперь он намечен на октябрь 2021 года.