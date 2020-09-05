В США заявили, что космические системы будут создаваться с повышенной защитой от кибератак

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Власти США при создании космических систем намерены уделять повышенное внимание вопросам кибербезопасности. Об этом говорится в распространенном в пятницу меморандуме Белого дома.

"Космические системы и поддерживающая их инфраструктура, включая программное обеспечение, должны разрабатываться и управляться с учетом рисков в области кибербезопасности", - отмечается в документе. Кроме того, как сказано в меморандуме, США необходимо создавать космические системы, которые были бы способны "вести непрерывный мониторинг" и "противостоять вредоносным кибератакам, направленным на манипулирование, разрушение или слежку за операциями".

В нем также подчеркивается, что операторы космических систем должны предусмотреть защиту от несанкционированного доступа к важнейшим функциям. "Реализация этих принципов позволит повысить безопасность космических систем", - указывается в меморандуме.

Ранее в августе была опубликована доктрина Космических сил США, в которой утверждалось, что новый вид американских вооруженных сил в случае защиты национальных интересов может прибегать не только к оборонительным, но и к наступательным действиям. При этом в документе под названием Spacepower ("Космическая мощь") отмечалось, что "наступательные операции не ограничиваются действиями в отношении средств противокосмической обороны противника, они могут осуществляться в отношении полного спектра его оборонных возможностей, в том числе в отношении наземных целей и целей в киберпространстве".

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Предполагается, что в Космических силах будут служить порядка 16 тыс. военнослужащих из состава ВВС и ВМС.

Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Глава государства подчеркивал, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.