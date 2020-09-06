Неисправность в вышедшей из строя в январе третьей ступени "Союза" устранена

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" устранил неисправность в третьей ступени ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а", которая привела в январе к переносу пуска с космодрома Плесецк. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена в установленном порядке", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в РКЦ "Прогресс", чтобы подобные ситуации не повторялись, был проведен ряд мероприятий. "Последующие успешные запуски РН "Союз-2" подтвердили правильность решений", - подчеркнули в пресс-службе.

24 января ракета-носитель "Союз-2.1а" должна была стартовать с космодрома Плесецк со спутником связи "Меридиан-М", однако, по данным источников в ракетно-космической отрасли, запуск был отменен из-за проблем с электрикой третьей ступени. Позже ракету сняли со стартового стола и отправили в монтажно-испытательный корпус для поиска неисправности. В итоге проблемная ступень была заменена и отправлена в РКЦ "Прогресс".

В марте в РКЦ "Прогресс" сообщили ТАСС, что третья ступень ракеты "Союз-2.1а", отказ которой привел к отмене запуска в январе с Плесецка военного спутника, будет использована в составе другого носителя. На тот момент проводились восстановительные работы.