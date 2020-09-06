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СМИ: китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю

Как сообщает Global Times, модуль предназначен для мирного исследования космоса

ТАСС, 6 сентября. Китайский возвращаемый орбитальный модуль, пригодный для повторного использования, совершил в воскресенье успешную посадку на заданной площадке после двухдневного полета. Об этом сообщает газета Global Times.

В КНР, отмечает издание, рассматривают успешный запуск корабля как прорыв в разработках многоразовых космических аппаратов. Издание подчеркивает, что модуль предназначен для мирного исследования космоса.

В пятницу агентство "Синьхуа" сообщило, что Китай осуществил запуск на орбиту многоразового возвращаемого орбитального модуля. Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). Космический корабль был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Changzheng-2F.

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