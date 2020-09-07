Китай запустил спутник Gaofen-11

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китай успешно вывел в понедельник на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-11, который предназначен для реализации проектов в области сельского хозяйства. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 13:57 по местному времени (08:57 мск) при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 345-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Gaofen-11 был сконструирован по заказу Министерства сельского хозяйства и деревни КНР. Он будет находиться на солнечно-синхронной орбите на высоте 500 км. Это второй летательный аппарат из соответствующей группы спутников, которые, помимо аграрной сферы, предназначены для нужд городского планирования, строительства дорог и проведения операций по минимизации и ликвидации последствий стихийных бедствий. Эти спутниковые данные также смогут получить страны - участницы инициативы "Один пояс - один путь".

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В начале августа ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых.