США пока подтвердили покупку у РФ места на "Союзе" для одного астронавта осенью 2020 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. США пока подтвердили только покупку места в "Союзе" для полета астронавта осенью 2020 года. Об этом говорится в годовом отчете Роскосмоса.

"В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020", - указано в нем.

Ранее был подготовлен проект модификации на оказание услуг по доставке астронавтов NASA на МКС осенью 2020 года и весной 2021 года.

Ранее в NASA сообщили о завершении консультаций с госкорпорацией "Роскосмос" относительно приобретения места на российском корабле "Союз", который должен быть запущен осенью к МКС. По словам официального представителя американского ведомства Стефани Ширхольц, NASA заплатит более $90 млн за место на "Союзе" и сопутствующие услуги.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на 14 октября.